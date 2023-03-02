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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاورات سياسية ثنائية بين مصر وكندا لتطوير أوجه التعاون وتبادل وجهات النظر

مشاورات مصرية كندية
مشاورات مصرية كندية في وزارة الخارجية

عقدت بوزارة الخارجية اليوم الحميس مشاورات سياسية بين مصر وكندا، رأس خلالها الجانب المصري السفير د. حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، ومن الجانب الكندي ساندرا ماكارديل، مساعد نائب وزيرة الخارجية الكندية للشئون الأوروبية والشرق الأوسط، وشارك من الوفد الكندي السفير لوي دوما سفير كندا بمصر. 
وتطرقت المشاورات، إلى مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تناول الجانبان التطورات على صعيد العلاقات السياسية والاقتصادية، وسبل الارتقاء بمستوى العلاقات بما يعكس الشراكة القوية التي تجمع مصر وكندا على كافة الأصعدة. 

كما تناولت المباحثات جهود البلدين في تطوير أوجه التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة والسياحة والتعليم وحقوق الإنسان والرياضة، فضلاً عن الشئون القنصلية والتعاون الثلاثي في أفريقيا. 
 وتبادل الجانبان أيضاً وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية منها تطورات النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وسد النهضة، وليبيا وسوريا، والحرب الروسية – الأوكرانية، إضافة إلى تناول مسألة الأمن الغذائي وتغير المناخ والطاقة.

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