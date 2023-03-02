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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول تطرح أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية الحقول المتقادمة

صدى البلد

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة ان الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة عبر بوابة  مصر الإلكترونية للاستكشاف والانتاج ( EUG) و تشمل ٨ حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية. 

وأكد الوزير ان طرح هذه المزايدة لأول مرة جاء بعد دراسات جارية منذ فترة للحقول المتقادمة التي لاتزال تحتوي علي كميات  من الزيت الخام ، مشيرا إلى اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول  التي  تتطلب استخدام احدث الطرق التكنولوجية بحيث يمكن انتاج الخام من الخزانات بديلا عن الطرق التقليدية. 

أضاف الملا ان هذه الحقول تمثل فرصة استثمارية في ظل الأسعار العالمية المرتفعة التي تشجع الشركات علي الاستثمار في اعمال التنمية والإنتاج من هذه الحقول.

وتشمل الحقول الثمان المطروحة بالمزايدة حقلي رأس بدران و خليج الزيت تحت اشراف شركة سوكو ، بالإضافة إلى حقول شقير البحرية و جازورينا و رأس العش وايست زيت  و اشرفي تحت اشراف شركة اوسوكو ،ومنطقة تنمية وادي السهل.

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