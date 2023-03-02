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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من جديد.. هزة أرضية تضرب سوريا

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة اخبار سوريا الوطن بوقوع هزة أرضية ضعيفة بقوة 3.2 درجة علي مقياس ريختر وذلك في تمام   الساعة 7.10 مساء بتوقيت سوريا

وبحسب الصحيفة السورية؛ فتبعد الهزة الأرضية عن مدينة ادلب بمسافة 46 كم غرب شمال-غرب سوريا

وكانت  محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد"قد سجلت في وقت سابق هزة بقوة 1.9 درجة – ريختر في ساحل دبا الفجيرة في الإمارات.


وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الهزة وقعت في تمام  الساعة 20:03  بحسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير على الدولة .

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