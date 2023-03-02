تصريحات مثيرة لمسئول رصد الزلازل في الكويت بشأن تعرض بلاده لهزات أرضية

أكد المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورعبدالله العنزي، أن الكويت كغيرها من الدول معرضة للزلازل لكنها ضعيفة إلى متوسطة القوة ، وأن الزلازل تحدث في كل مكان وكل وقت، وهي جزء من حركة الأرض.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ كشف العنزي، أن «هناك مصدرين للزلازل يؤثران على دولة الكويت، هما منطقة جبال زاغروس التي تبعد قرابة 300 كيلومتر عن الكويت وحدثت بها زلازل في السابق وأثرت على الكويت لكن التأثير كان محدوداً جداً، أما المصدر الثاني فهي الزلازل المحلية داخل الكويت وتتمركز في منطقة الحقول النفطية (المناقيش وأم قدير) في الجنوب و(الروضتين والصابرية) في الشمال، والزلازل التي تحدث في تلك المناطق تعد ضعيفة إلى متوسطة القوة وتأثيرها محدود».

واستطرد قائلا : لدينا اعتقاد ولسنا متأكدين منه أن الزلازل قد يكون لها علاقة بالأنشطة البشرية المتعلقة باستخراج النفط، لكن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وتأكيد»، مردفاً «نعم الكويت تحدث بها زلازل لكنها زلازل ضعيفة إلى متوسطة القوة وغير مؤثرة».

وواصل تصريحاته: «الشبكة، التي بدأت عملها فعلياً في العام 1997، رصدت منذ بداية عملها قرابة 2000 زلزال داخل الكويت معظمها زلازل ضعيفة»، مشيراً إلى أنه «في السابق (قبل إنشاء الشبكة)، ذُكر بعض الزلازل التي تعرضت لها الكويت في كتب التاريخ ولكن السؤال هل هذه الزلازل حدثت داخل الكويت أم في إيران وشعر بها من هو داخل الكويت؟، لا يوجد أي معلومة متعلقة بذلك».

وواصل تصريحاته قائلا : «المحطات الموجودة في الشبكة تمثل الحد الأدنى لعملية الرصد لكن كلما زاد عددها كان الرصد أفضل ولدينا 8 محطات تنتشر بشكل جيد في دولة الكويت، وكذا لدينا خطط مستقبلية لزيادة عددها، ولا نعتمد على المحطات داخل الكويت فقط فلدينا ربط بمحطات في الخارج مثل الإمارات وعُمان، ومستقبلاً سيكون مع السعودية وهناك ارتباط مع محطات دولية، وبالتالي ليس لدينا مشكلة في رصد الزلازل داخل أو خارج الكويت».

وذكر أيضا : لا يمكن التنبؤ بالزلازل، لأنها انكسار مفاجئ لطبقات الأرض، وطبقات الأرض معرضة في أي وقت للانكسار نتيجة الضغط».

وختم تصريحاته قائلا «علينا تجنب الشائعات التي يتم تداولها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها أن تقلق المواطنين، ومن أمثلة تلك الشائعات أن هناك زلزالاً قوياً سيضرب منطقة الخليج ويؤثر على الدول الخليجية، وكذلك شائعة تدخل البشر في قضية حدوث الزلازل مما يولد مخاوف من معلومات معظمها غير صحيح.

