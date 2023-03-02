وكيل صحة دمياط يوجه بالمرور والمتابعة 24 ساعة على مستشفيات المحافظة

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعا موسعا بمديري المستشفيات بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد في حضور الدكتور محمد بدران والدكتور ضياء دواود وكيلا مديرية الصحة بدمياط وقيادات المديرية ومديري الإدارات الفنية المعنية ونواب ووكلاء المستشفيات.

وأثني في بداية الاجتماع علي الأداء المميز لإدارات المستشفيات و لجميع الأطقم الطبية علي ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.

حيث تم في الاجتماع استعراض عدد من المواضيع من أهمها : التأكيد علي تشكيل لجان للمرور الدوري علي مدار ال ٢٤ ساعة من مديري المستشفيات ونواب المديرين والوكلاء والمديرين المناوبين والتأكد من الانضباط ومتابعة سير العمل وتواجد الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية المرجوة والتأكد من تفعيل دور اللجان المشكلة من المدير المالي والإداري وذلك لمراجعة الأعمال الإدارية.

وشدد الدكتور وكيل الوزارة على ضرورة تكاتف جهود جميع العاملين من أطباء وتمريض وإداريين بالمستشفيات لتقديم أفضل الخدمات الصحية بما يساهم في تطوير أداء المنظومة الصحية داخل المحافظة مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.