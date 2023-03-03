كأس ملك إسبانيا.. تعليق قوى من شوبير بعد خسارة الريال أمام برشلونة

علق الإعلامي أحمد شوبير من هزيمة ريال مدريد أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا .

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" 🚨 نهاية المباراة - برشلونة يعود من سانتياجو برنابيو بفوز علي ريال مدريد بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا. ⚽🏆".

فاز برشلونة على مضيفه ريال مدريد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

الفرنسي كريم بنزيما سجل هدفًا لريال مدريد في الدقيقة 12 لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، هدف برشلونة الأول في الدقيقة 26 بالخطأ في مرماه، عندما ارتطمت به كرة كيسي التي تصدى لها كورتوا.

لاعبو ريال مدريد كثفوا محاولاتهم للتسجيل في الشوط الثاني، لكنهم فشلوا في مسعاهم، لينتهي اللقاء بهزيمتهم على ملعبهم قبل شهر من مباراة العودة على ملعب فريق برشلونة.