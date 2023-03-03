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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيب .. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة للجماهير بشأن فيريرا

صدى البلد

قال حماده طلبة ، نجم الزمالك السابق ، إن مواجهة الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة في الدوري الممتاز ستكون صعبة للغاية لأن حالة الإجهاد تحاصر لاعبي الفريقين قبل اللقاء.


وأشار طلبة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه لا صحة لأي شائعات حول رحيل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بسبب المشاكل المالية التي يعيشها النادي.

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وأوضح أن فيريرا محب للزمالك وجماهيره وبحكم علاقته معه يدرك جيداً أنه لن يرحل ويترك الزمالك في هذا التوقيت الصعب.


وأضاف:" أقول لمن يسئ لفيريرا ويتحدث عنه بطريقة غير جيدة "عيب".. والزمالك كيان كبير لن يهدم".

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