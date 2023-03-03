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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الجمعة 3-3-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 3- 3- 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مواجهة بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج فى الدورى الألمانى

 

مواعيد مباريات الدورى المصرى 


فيوتشر X الإسماعيلى – الساعة 5 مساء -على قناة 1 on time sport                    

بيراميدز X الزمالك – الساعة 7 مساء -على قناة 1 on time sport

 

مواعيد مباريات الدورى السعودى 


الخليج X الاتحاد – الساعة 3 عصرا -على قناة SSC 1                

الرائد X الاتفاق – الساعة 3 عصرا -على قناة SSC 2                                  

النصر X الباطن – الساعة 7:30 مساء -على قناة SSC 1  

 

مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا 


الوداد X فيتا كلوب – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports 4 HD  

 

مواعيد مباريات الدورى الإيطإلى 

 
نابولي X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1

 

مواعيد مباريات الدورى الألمانى  


بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 9:30 مساء      

 

مواعيد مباريات الدورى التركي 


ألانيا سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء

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كفايه عيب |رسالة شديدة اللهجة من مدحت شلبي لسيد عبدالحفيظ

مواعيد مباريات الدورى الإسبانى 

  
ريال سوسييداد X قادش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD                      

 

مواعيد مباريات الدورى الفرنسى  


نيس X أوكسير – الساعة 10 مساء                    

 

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب 


جامبيا X جنوب السودان – الساعة 4 عصرا -على قناة 2 on time sport

الكونغو X تونس – الساعة 7 مساء -على قناة 2 on time sport    

مواعيد مباريات الدورى التركي 


ألانيا سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء

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