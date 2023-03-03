مواعيد مباريات الجمعة 3-3-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 3- 3- 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مواجهة بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج فى الدورى الألمانى
مواعيد مباريات الدورى المصرى
فيوتشر X الإسماعيلى – الساعة 5 مساء -على قناة 1 on time sport
بيراميدز X الزمالك – الساعة 7 مساء -على قناة 1 on time sport
مواعيد مباريات الدورى السعودى
الخليج X الاتحاد – الساعة 3 عصرا -على قناة SSC 1
الرائد X الاتفاق – الساعة 3 عصرا -على قناة SSC 2
النصر X الباطن – الساعة 7:30 مساء -على قناة SSC 1
مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا
الوداد X فيتا كلوب – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports 4 HD
مواعيد مباريات الدورى الإيطإلى
نابولي X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدورى الألمانى
بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدورى التركي
ألانيا سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدورى الإسبانى
ريال سوسييداد X قادش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدورى الفرنسى
نيس X أوكسير – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب
جامبيا X جنوب السودان – الساعة 4 عصرا -على قناة 2 on time sport
الكونغو X تونس – الساعة 7 مساء -على قناة 2 on time sport
مواعيد مباريات الدورى التركي
ألانيا سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء