مواعيد مباريات الجمعة 3-3-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 3- 3- 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مواجهة بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج فى الدورى الألمانى

مواعيد مباريات الدورى المصرى



فيوتشر X الإسماعيلى – الساعة 5 مساء -على قناة 1 on time sport

بيراميدز X الزمالك – الساعة 7 مساء -على قناة 1 on time sport

مواعيد مباريات الدورى السعودى



الخليج X الاتحاد – الساعة 3 عصرا -على قناة SSC 1

الرائد X الاتفاق – الساعة 3 عصرا -على قناة SSC 2

النصر X الباطن – الساعة 7:30 مساء -على قناة SSC 1

مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا



الوداد X فيتا كلوب – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports 4 HD

مواعيد مباريات الدورى الإيطإلى



نابولي X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدورى الألمانى



بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدورى التركي



ألانيا سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدورى الإسبانى



ريال سوسييداد X قادش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدورى الفرنسى



نيس X أوكسير – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب



جامبيا X جنوب السودان – الساعة 4 عصرا -على قناة 2 on time sport

الكونغو X تونس – الساعة 7 مساء -على قناة 2 on time sport

مواعيد مباريات الدورى التركي



ألانيا سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء