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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مزاد علني لاستغلال العبارتين الأقصر 1 و2 .. تعرف على تفاصيله

صدى البلد

أعلن ديوان عام محافظة الأقصر، عن طرح  المزايدة العلنية العامة لاستغلال العبارتين الأقصر 1 والأقصر 2  لمدة ثلاث سنوات وتأمين دخول المزاد 500 ألف جنيه.
 

وأوضح الإعلان أن ثمن كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 796.90 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك بجلسة الثلاثاء الموافق 21/3/2023 م. 
 

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ومن المقرر ان تباع الكراسة وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية ت ف / 0952281578 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط والمواصفات.


ويمكن الإطلاع والحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات على ( www.etenders.gov.eg)  يطبق القانون 182 لسنة 2018 م ولائحته التنفيذية مكملان لهذا للإعلان.

الأقصر محافظة الاقصر تأمين القيمة المضافة مزاد علني إعلان ثلاث سنوات ضريبة القيمة المضافة

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