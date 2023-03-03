مزاد علني لاستغلال العبارتين الأقصر 1 و2 .. تعرف على تفاصيله

أعلن ديوان عام محافظة الأقصر، عن طرح المزايدة العلنية العامة لاستغلال العبارتين الأقصر 1 والأقصر 2 لمدة ثلاث سنوات وتأمين دخول المزاد 500 ألف جنيه.



وأوضح الإعلان أن ثمن كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 796.90 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك بجلسة الثلاثاء الموافق 21/3/2023 م.



ومن المقرر ان تباع الكراسة وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية ت ف / 0952281578 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط والمواصفات.



ويمكن الإطلاع والحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات على ( www.etenders.gov.eg) يطبق القانون 182 لسنة 2018 م ولائحته التنفيذية مكملان لهذا للإعلان.