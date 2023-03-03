تطوير العلاقات.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي على هامش مؤتمر حوار رايسينا

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصرية سامح شكري التقى اليوم الجمعة، مع نظيره الدنماركي لارس راسموسن، وذلك على هامش مؤتمر "حوار رايسينا" المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.



وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية أعرب عن تهنئته للوزير الدنماركي على توليه منصبه، معرباً عن استعداد مصر لتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية مع الدانمارك، ومشيراً إلى وجود مجالات واعدة للتعاون بين البلدين. كما أعرب الوزير شكري عن تقديره لاستضافة الدنمارك اجتماع المناخ الوزاري في كوبنهاجن العام الماضي، وتطلعه للمشاركة في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في كوبنهاجن قريبا.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها متابعة نتائج قمة المناخ الأخيرة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وترشح الدنمارك لعضوية مجلس الأمن، والدعم الإنمائي لدول الجنوب، والزيارة المقبلة لرئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر.