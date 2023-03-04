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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حقوق المريض في الإسلام.. 6 أمور نفعلها له

حقوق المريض في الإسلام
حقوق المريض في الإسلام

كشفت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، عن 6 حقوق واجبة للمريض في الإسلام، على المسلم أن يعرفها ويؤديها، فلها من الثواب الجزيل ما يرغب في الإكثار من هذه الأفعال.\

وقالت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، إن حقوق المريض في الإسلام 6، وهي: السؤال عنه، الدعاء له، بث الأمل في نفسه، تبشيره بالأجر العظيم، مساعدته ماديا، مواساته.

حق المسلم على المسلم


قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء: إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن الشرع الحنيف حدد 6 حقوق واجبة على كل مسلم تجاه أخيه.


وأضاف "جمعة"، خلال منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أن الشريعة الإسلامية جعلت عيادة المريض من الواجبات، لأنها تؤلف بين القلوب، وكذلك رد التحية وتلبية الدعوة، وتشميت العاطس واتباع الجنائز، مستشهدًا بما روي عن علي، قال، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: « للمسلم على المسلم من المعروف ست، يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا توفى، ويحب له ما يحب لنفسه، وينصح له بالغيب».


وأشار الى أن الحديث الشريف يؤكد حرص رسـول اللّه- صلى الله عليه وسلم- على إقامة روابط المحبة بين المسلم وأخيه ليوطد علاقة المسلمين بعضهم ببعض، ويقوي روابط الأخوة والمحبة بينهم.


وتابع: أنه- صلى الله عليه وسلم- أمر بأداء حقوق ، وهي كثيرة، وقد أرشدنا الرسول- صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث إلى خمس منها غالية في قيمتها سهلة في أدائها.

6 حقوق واجبة للمريض الإسلام حقوق المريض حق المسلم

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