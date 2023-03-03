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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أم أحفادي.. والد طليق آيتن عامر يوجه لها رسالة بعد أزمتها الأخيرة

صدى البلد

وجه والد أحمد عز العرب، رسالة إلى آيتن عامر بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها.

 

وكتب عز العرب من خلال حسابه الشخصي تويتر: "آيتن عامر أم أحفادى فى مكانة ابنتى لها كل 
‏التقدير والمحبة فى كل الأحوال فى زواجها
‏وفى انفصالها عن ابنى . ولا أقبل أى إساءة 
‏لها أو مساس باسمها أو بعائلتها الكريمة من أى طرف".


حررت الفنانة آيتن عامر محضرا ضد طليقها محمد عز العرب مدير تصوير سينمائي تتهمه فيه بالتعدي عليها بالسب والشتم بعد اتصالها بالنجدة التي أثبتت أقوالها في المحضر.


تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من «سمر .م»، وشهرتها آيتن عامر، ٣٥ سنة، ومقيمة فيلا بكمبوند شهير في الشيخ زايد، ضد طليقها محمد عزالعرب، ٤١ سنة، مدير تصوير سينمائي، لقيامه بالحضور لمسكنها، والتعدي عليها بالسب والشتم، والتعدي على والدتها- ٧١ سنة-، وقيامه بأخذ طفليها، آيتن محمد ٧ سنوات، يوسف محمد ٦ سنوات، ووضعهما داخل السيارة ملك الفنانة، وقاد السيارة بهما، إلا أن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وتم التحفظ على السيارة.

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أم أحفادي.. والد طليق آيتن عامر يوجه لها رسالة بعد أزمتها الأخيرة

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