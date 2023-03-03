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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب رمضان صبحي.. تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

صدى البلد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ٢٠ من الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي  

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا  - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد سامي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - كريم حافظ - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ويغيب عن تشكيل بيراميدز أمام الزمالك نجم الفريق رمضان صبحى . 

 

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد فتوح ومحمود شبانة وعمرو السيسي وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج و ناصر منسي.

ويغيب عن الزمالك نجمه شيكابالا لأسباب فنية .

باتشيكو الزمالك بيراميدز رمضان صبحي شيكابالا

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