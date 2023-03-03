يأتي دون سابق إنذار.. تعرف على أسباب الموت المفاجئ

قال الدكتور سامح صقر استشاري جراحة المخ والأعصاب؛ إن الموت المفاجئ يأتي دون سابق إنذار وأسباب الموت الفجائي ترجع بنسبة 17% ل المخ والأعصاب؛ مضيفا أن قد يرجع الموت المفاجئ تاريخ وراثي بمثل هذه الحالة ويبدأ بتمددات شريانية والنزيف في المخ وتسبب موت مفاجئ وأحيانا تتسبب في تشوهات خلقية في الأوردة والشرايين.

ومن جانبه علق الدكتور طارق الطويل استشاري أمراض القلب؛ إن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت إحصائية بأن في عام 2018 توفي 356‪ ألف شخص وفاة مفاجئة وهذا يعني وفاة 74 شخص كل 100 ألف شخص وأن كل سبعة يتوفوا بشكل مفاجئ منهم شخص يتوفي بسبب عضلة القلب؛ مشيرا الى ان اكثر من 95% من مرضى القلب وانسداد الشرايين التاجية معرضين للوفاة بشكل مفاجئ.

أوضح طارق الطويل خلال لقائه في برنامج الستات المذاع على قناة النهار الفضائية؛ أن القلب عبارة عن المضخة التي تضخ الدم لجميع أعضاء الجسم؛ مشيرا إلى أن القلب يتغذى من الشرايين التاجية الموجودة فوق القلب وليس من الدماء الموجودة في بتجويف القلب.

مشيرا إلى أن اي ترسبات موجودة في الشرايين التاجية تؤدي إلى ضعف بعضلة القلب ومع الوقت يصعب على القلب أداء وظيفته من ضخ الدم لأعضاء الجسم ؛ موضحا أن من أهم أعراض ضعف عضلة القلب هو ألم بالصدر يمتد للذراع الشمال بتنميل وألم بمنطقة الذقن وألم في منطقة البطن؛ مشيرا الى ان آلام القلب للشباب وصغار السن يكون بسبب مرض يسمى " هوكم" وتكون أعراضه أن جدار البطين الأيسر سميك لدرجة تقلل من تدفق الدم من القلب وغالبا ما تكون هذه المشكلة خلقية مثل اللاعب محمد عبد الوهاب الذي توفي في الملعب.