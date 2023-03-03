الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

استعدادا لشهر رمضان..

التموين تعلن استيراد 25 ألف طن دواجن لطرحها بسعر 65 جنيها

سعر كيلو الأرز الحر يتراوح من 17 إلى 18 جنيها بالمنافذ التابعة

ثبات أسعار جميع السلع الأساسية خلال شهر مارس دون أي تغيير

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتطرح وزارة التموين السلع الأساسية بأسعار مخفضة 20% عن الأسواق:

الدواجن المجمدة انتاج محلي بسعر 65 جنيها

اللحوم الطازجة السودانية بسعر 115 جنيها للكيلو

بيض المائدة بسعر 68 جنيه للكرتونة 30 بيضة

كرتونة البيض الأحمر مغلف بسعر 74 جنيها

الأرز الأبيض المعبأ بسعر 10.5 جنيه الكيلو على بطاقة التموين

الأرز الأبيض المحلى بأسعار تتراوح من 14.5 و15 جنيها

أرز أبيض فاخر بسعر 16.5 جنيها نسبة كسر لا تتعدى 3%

ويواصل جهاز حماية المستهلك بث رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد أي مخالفات، كما تضمنت الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه في حال وجود أي عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء.

كما حرص الجهاز على إرسال رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة واتس آب برقم " 01577779999".

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين وطرحها بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% خاصة بعد صرف المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين فى صورة حزمة من السلع التموينية وتستمر حتى 30 يونيو 2023 ، كما وجه الوزير جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي للمخالفات التى يحاول انتهاجها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو المغالاة فى أسعار المنتجات الغذائية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استيراد 25 ألف طن دواجن لهدف زيادة المعروض استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم لتلبية الزيادة على الطلب والاستهلاك.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد 25 ألف طن دواجن، موكدا أن الوزارة ستعمل على زيادة المعروض بمناسبة شهر رمضان والذى تزيد فيه معدلات الاستهلاك.

وأوضح في تصريحات له، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفى عدة شهور، لافتا إلى أن احتياطي القمح يكفى 4.6 شهرا وسيبدأ موسم توريد القمح المحلى منتصف أبريل المقبل، والذى تستهدف الوزارة توريد حوالي 4 ملايين طن، كما أن احتياطي الزيت يكفى حوالي 5.1 شهر.

وأضاف الوزير أن احتياطي الأرز يكفى الاستهلاك المصري حيث يتم مراجعة المضارب العاملة بالأرز حتى لا تكون الأسعار عشوائية، منوها بأنه يتم بيع سعر كيلو الأرز الحر يتراوح من 17 إلى 18 جنيها، وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن ارجع المصلحي الارتفاع إلى زيادة أسعار الأعلاف عالميا بالإضافة إلى دخول فصل الشتاء الذى يتزامن مع خروج كثير من صغار المرابين وذلك لارتفاع التكلفة الأمر الذى أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بنحو 40% مع ارتفاع معدلات الطلب مما أدى لزيادة الأسعار.

وأضاف أن الوزارة تقوم بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن يتم طرح بأسعار تتراوح من 65 إلى 75 جنيها للكيلو.

وكشف الدكتور احمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت صرف مقررات دعم شهر مارس، إلى حوالي 64 مليون مستفيد مقيد على 23 مليون بطاقة تموينية عبر 40 ألف منفذ تمويني، بنفس أسعار السلع التموينية دون أي زيادة، وذلك بالتزامن مع الدفعة السابعة من الدعم الاستثنائي.

وشدد متحدث وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استقرار أسعار المقررات التموينية، الخاصة بشهر مارس، والذى يتزامن مع مجئ شهر رمضان المبارك.

وأكد كمال، على صرف الحصص المقررة من السلع الاستراتيجية لكل بطاقة تموينية دون تغيير بنفس أسعار الشهر الماضي، فالأرز والسكر بـ 10.5 جنيها للكيلو والزيت 800 ملي بسعر 25 جنيها ، وكذلك .

كما حددت وزارة التموين، حصة الفرد من السلع الأساسية على البطاقة التموينية، بزجاجة زيت 800 ملي وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، ومن السكر 2 كيلو لكل فرد وبحد أقصى 8 كيلو للبطاقة، وكيلو أرز للبطاقة الأقل من 4 أفراد.

وتحصل البطاقة المتضمنة 4 أفراد فأكثر، على 2 كيلو أرز، وذلك اختياري، دون إجبار للمواطن على صرف سلع بعينها، حيث انه في حالة رغبة المواطن استبدالها من باقي سلع المنظومة يمكنه ذلك.

وتطرح وزارة التموين، 32 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية، تتضمن السلع الأساسية "كالزيت والسكر والأرز والمكرونة"، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 12 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيها.

32- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التخفيضات بمعارض أهلا رمضان تتراوح ما بين 25% و 30%، وأن جميع السلع متوفرة ويتم ‏متابعة جودتها يومياً من قبل مديريات التموين بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية.

وأوضح أن التخفيضات الموجودة بالمجمعات ‏الاستهلاكية بكل السلع وركن "أهلا رمضان" بالسلاسل ‏التجارية هي نفس نسب التخفيضات بالمعارض.

القابضة ‏للصناعات الغذائية تشارك في معارض أهلا رمضان

وأضاف متحدث التموين أن الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية تشارك بشركاتها العاملة في معارض أهلا رمضان ‏لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات كبيرة.

وأضاف ‏أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجه بانتشار تلك ‏المعارض بعد التنسيق مع المحافظين والغرف التجارية ‏بكل محافظة لافتا إلى أن معارض أهلا رمضان وفرت على المواطنين الكثير ‏وساهمت بالوصول بالسلع الى كل نقطة بكل محافظة.

وأشار إلى ‏أن المجمعات الاستهلاكية تشارك ايضا بمعارض أهلا رمضان ‏وكذلك السلاسل التجارية بركن مخصص لـ اهلا رمضان، ‏بالإضافة للمنافذ المتنقلة والبعض من منافذ جمعيتي التي اراد ‏اصحابها المشاركة بالمعارض.