زى بتاعت العربية .. طريقة عمل ساندوتشات كبدة الفراخ

تعد كبدة الفراخ من الأكلات الشهية التى اعتاد الأشخاص على تناولها فى المنزل ولكن هل تعرف أنه يمكن الاستعانة بها فى عمل سندوتشات مميزة مثل الكبدة العادية

نعرض لكم طريقة عمل سندوتشات كبدة الفراخ بمذاق شهي من خلال خطوات الشيف أميرة شنب



مقادير سندوتشات كبدة الفراخ

كيلو كبدة دجاج

كوب خل

ماء مغلي

فلفل أسود حصى

فلفل أسود مطحون

ملح

ملعقة كبيرة كمون زيت

كوب بصل شرائح

كوب فلفل أخضر شرائح

فلفل أحمر مفروم

2 عود زعتر فريش ربع

كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة بشر ليمون



كبدة_الدجاج



طريقة عمل سندوتشات كبدة الفراخ

* اسلقى الكبدة مع المياه والخل والفلفل الأسود الحصى وعند النضج صفيها واغسليها بالماء البارد وحمريها في طاسة ساخنة مع التوابل ثم البصل والفلفل الاخضر والملح وفى النهاية عصير الليمون والخل وبشر اللليمون .

* رشى زعتر والفلفل المطحون تترك على النار حتى تمام التسوية ويتم استخدامها مع نوع الخبز المفضل لعمل سندوتشات كبدة الفراخ .

