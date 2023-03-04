نعش ميت يرفض الخروج من المسجد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة بشأن توقع الزلازل| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.



تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.



تهديد بإلغاء العضوية.. الموسيقيين تظهر العين الحمراء لمؤدي المهرجانات مسلم

رد الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على بيان حسام لطفي محامي مؤدي المهرجانات مسلم بعد إعلان نقابة المهن الموسيقية إيقافه ومطالبته بدفع تعويض لمنتجه السابق سلطان الشن.





البرلمان يقف مكتوفا الأيدي.. محلية النواب: اشتراطات البناء ليس لها علاقة بالتشريع

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اشتراطات البناء التي تم إصدارها من عامين ليس لها علاقة بالتشريع.



ضرب وسبّ | تفاصيل مثيرة في مشاجرة آيتن عامر وطليقها

علق الإعلامي محمد موسى، على مشاجرة وقعت بين الفنانة آيتن عامر وطليقها مدير التصوير محمد عز العرب، وصلت إلى الضرب والسب داخل فيلتها بكمبوند شهير في الشيخ زايد.



حسام موافى: رسم القلب الإجهادي يفضح مشاكله.. والنهجان عرض في منتهى الخطورة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن المريض لا يذهب للعيادة أو المستشفى بصورة فورية إلا في حالتين وهما «مشكلة في الدم، أو وجود ألم في الجسم».



صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

نشرت قناة العربية، فيديو أثناء تشييع جنازة أحد المتوفين فى محافظة بنى سويف.



هتضيع.. تحذير شديد اللهجة من سمية الخشاب للفنان محمد رمضان

ردت الفنانة سمية الخشاب، على سؤال “ماذا سيفعل الفنان محمد رمضان دون الفنانة سمية الخشاب في عمله الفني خلال السباق الرمضاني 2023؟”.



كيف تحصل على السعادة..طبيب نفسى: الله خلق الإنسان ولديه 5 حالات مزاجية

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ،أن السعادة لم تذكر في القرآن، حيث يعيش الإنسان حياة عصرية الآن ولكن بها العديد من الكبد في الحياة.



إعلان عاجل من الصحة بشأن منح الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مدة صلاحية شهادة فحص المقبلين علي الزواج الجديدة تستغرق 6 أشهر منذ بداية إصدارها، موضحا أن تم تحديد 303 مراكز ووحدات طبية على مستوى الجمهورية يمكنها إجراء الفحوصات الطبية لما قبل الزواج.

مصطفى بكري يستعرض 5 مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

استعرض الإعلامى مصطفى بكري 5 مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدا أن جميع الجهات تعمل في اتجاه واحد من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

عالم ياباني يفجر مفاجأة بشأن توقع حدوث الزلازل .. فيديو

قال الدكتور هيرواكي ياماناكا، أستاذ علم الزلازل في معهد طوكيو، إنه من الأمر العسير التوقع تمامًا بوقوع الزلازل في منطقة معينة، لكن هناك الكثير من العوامل الأخرى المؤثرة التي تساعد العلماء في الوصول إلى معرفة كيف يمكن التوقع بحدوث زلازل، لكن أعتقد أنه لازال هذا تحد كبير أمامنا ، حتى إذا لم نتفهم ونعرف متى يحدث الزلزال، يمكن أن نتوقع أن يكون هناك هزة أرضية، لكن تحتاج إلى جهد كبير من العلماء.