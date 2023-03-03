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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البرلمان يقف مكتوفا الأيدي.. محلية النواب: اشتراطات البناء ليس لها علاقة بالتشريع

اشتراطات البناء
اشتراطات البناء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اشتراطات البناء التي تم إصدارها من عامين ليس لها علاقة بالتشريع.

وأضاف السجيني، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، البرلمان يقف مكتوف الأيدي حول هذه الاشتراطات لأنها قرارات وليس تشريعات برلمانية.

مناشدة للوزراء

وناشد رئيس لجنة الإدارة المحلية الوزراء بضرورة إجراء الحوار من أجل وضع حلول بديلة للاشتراطات التي تم وضعها.

وأردف السجيني: هناك أرض زراعية غير منتجة للحاصلات ويمكن استخدامها في البناء، كما أن المواطنين يلجأون للبناء المخالف نتيجة الإجراءات المقعدة للتراخيص.

مجلس النواب مصطفى بكري اشتراطات البناء الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني ارض زراعية لجنة الادارة المحلية

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