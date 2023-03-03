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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كيف تحصل على السعادة..طبيب نفسى: الله خلق الإنسان ولديه 5 حالات مزاجية

الدكتور أحمد عكاشة،
الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ،أن السعادة لم تذكر في القرآن، حيث يعيش الإنسان حياة عصرية الآن ولكن بها العديد من الكبد في الحياة.

وأضاف عكاشة خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الله خلق الإنسان ولديه 5 حالات مزاجية، وهي «الخائف القلق، المكتئب،النوابي العصبي، عسير المزاج، نشط المزاج أو مدمن العمل»، وهذه الحالات تكون سريعة الموت.

عملية عقلية

وتابع: السعادة ليست مطلقة، وتتواجد في المزاج، ولكن السعادة عبارة عن عملية عقلية، كما أن اللذة عملية عضوية، ويجب التفريق بينهما، موضحًا أن الأمزجة ليس لها علاج.

وأوضح أحمد عكاشة أنه يجب على الإنسان أن يبحث عن السعادة وفقا لرؤيته، كما أن العلاقة بين الاطمئنان وزيادة الفلوس علاقة عكسية.

وأكمل: هناك فرق بين الإيمان بالله، وبين الأشياء الدنيوية التي يحكمها المنطق، موضحًا أن الفلاسفة كانوا دائما لا يقتربون للطقوس الدينية، مشيرًا أن جميع الأشخاص الذين يؤمنون بالعلم فهم يومنؤن بالله.

الطب النفسي الموت طبيب نفسي الانسان قناة صدي البلد

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