عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيارة تفحمت.. إخماد حريق بجراج عقار شرقي الإسكندرية

حريق بجراج عقار بالإسكندرية
حريق بجراج عقار بالإسكندرية

اندلع حريق بجراج أحد العقارات بحي المنتزه ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، أسفر عن تفحم سيارة وتضرر سيارات أخرى، وذلك دون خسائر في الأرواح.

وبدأت الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق بشارع محمود جمعة، بالعصافرة، التابع لحي المنتزه ثان.

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ ونجحت في السيطرة على الحريق، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

محافظ الإسكندرية يتفقد المعرض التعريفي لمجسمات المعالم الأثرية

ترميم الحفر والمطبات بشوارع الإسكندرية.. صور

وذكر حي المنتزع ثان في بيان أن الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة ثان، أصدرت تعليمات عاجلة، علي اثر رصد حريق داخل جراج بأحد العقارات بشارع محمود جمعة، لمتابعة أعمال السيطرة على الحريق، من قبل رجال إدارة المتابعة الميدانية بالحي، مع قوات الدفاع المدني.

وأضاف البيان أن قوات الحماية المدنية، تمكنت من السيطرة على الحريق، وذلك دون حدوث خسائر في الأرواح، وقد تبين أن الحريق أدى إلى اشتعال سيارة وتضرر سيارات أخري، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية حريق إخماد حريق الحماية المدنية المتابعة الميدانية اندلاع حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

ترشيحاتنا

إعلان صادم من البنك الدولي بشأن خسائر سوريا من الزلزال

بعد خناقة بسبب الأطفال.. من هو طليق آيتن عامر وعلاقته بـ هيفاء وهبي؟

فيديو91 ثانية.. مشاهد مرعبة في مقتل محامي الفيوم بـ الفأس

دعاء ليلة 12 من شهر شعبان.. 35 كلمة تزوجك بمن تحب

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس السبت |تفاصيل

تونس .. بيان شديد اللهجة من قيس سعيد بشأن الاحتجاجات المرتقبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

تآكل خلايا الدماغ.. وفاة أمريكي غسل أنفه بالماء

يقوي الذاكرة ويكافح النسيان.. كوب من الميرمية يحميك من أمراض خطيرة

ضعف جهاز المناعة أخطرها.. ماذا يحدث لجسمك عند الشعور بالحزن؟

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ