السيارة تفحمت.. إخماد حريق بجراج عقار شرقي الإسكندرية

اندلع حريق بجراج أحد العقارات بحي المنتزه ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، أسفر عن تفحم سيارة وتضرر سيارات أخرى، وذلك دون خسائر في الأرواح.

وبدأت الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق بشارع محمود جمعة، بالعصافرة، التابع لحي المنتزه ثان.

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ ونجحت في السيطرة على الحريق، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وذكر حي المنتزع ثان في بيان أن الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة ثان، أصدرت تعليمات عاجلة، علي اثر رصد حريق داخل جراج بأحد العقارات بشارع محمود جمعة، لمتابعة أعمال السيطرة على الحريق، من قبل رجال إدارة المتابعة الميدانية بالحي، مع قوات الدفاع المدني.

وأضاف البيان أن قوات الحماية المدنية، تمكنت من السيطرة على الحريق، وذلك دون حدوث خسائر في الأرواح، وقد تبين أن الحريق أدى إلى اشتعال سيارة وتضرر سيارات أخري، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.