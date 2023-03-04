روجينا بصحبة غادة عادل وإنجي علي في أحدث ظهور

شاركت الفنانة روجينا صورة لها برفقة الفنانة غادة عادل والإعلامية إنجي علي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت روجينا برفقتهم من داخل انتخابات نقابة المهن التمثيلية.

وعلي صعيد آخر، صرحت الفنانة روجينا، بأن الإنسان الذي يملك حلم لا يخذله الله، مضيفة أنه من الممكن رؤيتها علىأفيش فيلم أجنبي من بطولتها، قائلة : «طول ما البني آدم عايش وعنده حلم لا يمكن ربنا يخذله .. الحياة كلها حلم وكلواحد على قد حلمه».

ووجهت الإعلامية سمر يسري مقدمة البرنامج سؤالا خلال حوارها مع روجينا ببرنامج "ليلة حمرا"، المذاع عبرقناة"النهار": ما الذي ينقصك لتكوني نجمة صف أول أو نقول فنانة شاملة .. بتعرفي ترقصي؟ ردت روجينا:«بعرفأرقص وعملت قبل كده مسرح استعراضي، ومسلسل قدمت فيه دور راقصة فنون شعبية، بس يمكن المسلسل لم يشاهدجيدًا».

وأكدت الفنانة روحينا أن التحرش أكثر القضايا التي تشغلها بخصوص المرأة، معقبة : «نفسي أفتح عيني وأغمضهامالقيش ولا قضية تحرش في مصر».

أنا أعظم واحدة من وجهة نظري

وكشفت روجينا عن ترتبيها ضمن صورة تضم هيفاء وهبي وسمية الخشاب وغادة عبد الرازق و هند صبري ومنى زكي،معقبة إنها الأخيرة طبقًا لمقاييس السوق، لكن من وجهة نظرها قالت : "أنا أعظم واحدة".