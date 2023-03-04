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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر وتوقعات الزلازل المرعبة.. فاروق الباز يفجر مفاجأة جديدة

فاروق الباز
فاروق الباز

كشف العالم المصري الكبير الدكتورفاروق الباز ، التفسير العلمي لتكرار الزلازل في منطقة الشرق الأوسط، موضحا مستقبل قارة أفريقيا مع التصدعات الكبيرة التى تشهدها.
 

وأكد فاروق الباز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة دى ام سي، :"مصر بعيدة كل البعد عن زلازل شبه الجزيرة العربية، وأن العالم الهولندى الذى تنبأ بوقوع الزلزال في مصر حديثه ليس دقيق بنسبة 100%.
 

وأشار إلي أن مصر لا تقع فى حزام الزلازل التي تشهدها سوريا وتركيا، وما ينشر من دراسات عن لب الأرض عبارة عن نظرية لم تثبت صحتها أو دقتها المطلق، والعلم متطور ومتغير على مدار الوقت، وليس كل دراسة يسهل على العوام فهمها أو تفسيرها".

 

وأكد فاروق الباز عدم وجود أى أساس للأقاويل التي تشير إلى علاقة الكواكب بالأبراج والتنبؤات وغيرها، قائلا: "خلينا نتسلى ونضحك، ونحن لا دخل لنا بالكواكب أو ما يحدث فى الفضاء".
https://fb.watch/j2iHUrcCXV/?mibextid=NnVzG8

الشرق الاوسط فاروق الباز مصر تستطيع منطقة الشرق الأوسط العالم المصري الكبير قارة افريقيا

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