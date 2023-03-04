رفع 150 حالة إشغال وغلق 10 منشآت خلال حملات مسائية شرقي الإسكندرية

شن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول حملات مكبره مسائيه علي مدار يومين متتاليين لفرض الانضباط بنطاق الحي شملت شوارع مصطفي نجيب من إسكندر إبراهيم وشارع 2، 3 من 45 ومحمد نجيب وشارع شركه البلاستيك الامجاد وطريق الكورنيش وخالد بن الوليد وشارع احمد بركات وميدان 27.

وأسفرت الحملات عن التحفظ علي نحو« 150» حاله إشغال متنوعه وغلق «10»محال تجاريه لمخالفتهم مواعيد الغلق.

يأتي هذا تزامناً مع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم لتيسير حركه الماره والمركبات وإحكام السيطره علي الاسواق والتأكد من إلتزام المحال التجارية بالغلق، وتتواصل الحملات اليوميه لاعاده الانضباط وتيسير حركه الماره والمركبات بنطاق الحي.