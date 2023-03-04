بمسجد الشرطة.. اليوم عزاء والدة الفنانة رشا مهدي

تتلقى الفنانة رشا مهدي مساء اليوم السبت العزاء فى والدتها، التى وافتها المنية يوم الخميس الماضي داخل مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.





رشا مهدي تعلن وفاة والدتها

وأعلنت الفنانة رشا مهدي وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي فيسبوك . وكتب رشا :" إنا لله وإنا إليه راجعون .. أمي الغالية في ذمة الله نسألكم الدعاء".

وشيعت منذ قليل جنازة والدة الفنانة رشا مهدي التي وافتها المنية اليوم الخميس، بحضور عائلتها وأصدقائها، ودفن جثمانها بمقابر الأسرة، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد العزاء بعد عودة أشقائها من الخارج.

رشا مهدي تنضم لأسرة مسلسل الكتيبة 101

وأنضمت مؤخرا الفنانة رشا مهدي إلى فريق عمل مسلسل الكتيبة 101 والذى يقوم ببطولته كل من عمرو يوسف وآسر ياسين ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.