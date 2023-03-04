بسبب حظر الإناث.. ظهور رجال في الصين بملابس داخلية نسائية

انتشرت العديد من الصور للرجال في الصين يرتدون الملابس الداخلية في عروض للأزياء، بعد حظر ظهور النساء بها علنًا.

ولدعم صناعة الملابس الداخلية في البلاد، تقوم شركات أزياء مثل Livestream بتبديل عارضات الملابس الداخلية النسائية بعارضين من الذكور بعد أن حظرت الصين النساء من عرض الملابس الداخلية على الإنترنت.

رجال الصين بملابس داخلية نسائية

تظهر العديد من مقاطع الفيديو التي يتم بثها عبر الإنترنت لصناعة الملابس الداخلية رجالًا يرتدون حمالات صدر قابلة للضغط، مشدات ضيقة، وثياب نوم مزينة بالدانتيل.

يقول «شو» صاحب شركة لايف ستريم في الصين لجيوباي نيوز : "شخصيًا، ليس لدينا خيار حقًا. لا يمكن لزميلاتنا أن تعرض التصاميم، لذا سنستخدم الذكور كموديلز ملابس داخلية نسائية" .

تقدر قيمة التسوق عبر لايف ستريم في الصين بأكثر من 700 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لشركة Statista.

