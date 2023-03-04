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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيمون تحتفل بعيد ميلاد محمد صبحي فى كواليس عيلة اتعملها بلوك

محمد صبحي وسيمون
محمد صبحي وسيمون

حرصت الفنانة سيمون على مشاهدة عرض عيلة أتعملها بلوك للنجم محمد صبحي على مسرح مدينة سنبل.

وقررت سيمون على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان محمد صبحي فى كواليس العرض ومع فريق عمل المسرحية، وذلك نظرا للصداقة القوية التى تجمعها بالفنان الكبير محمد صبحي.

ونشرت سيمون مجموعة من الصور من احتفالها بعيد ميلاد صبحي 75، بعد مشاهدتها عرض مسرحية عيلة أتعملها بلوك، وعلقت على الصورة قائلة: كل سنة واستاذ صبحي بالف صحة وخير استمتعت بعرض مسرحية  ( عيلة اتعملها بلوك )  ابهار….فنانين غناء وتمثيل  وحالة فكر ابداعية عبر مراحل التاريخ المختلفة بكل تفاصيلها السياسية والاقتصادية الفنية والشكلية وحتي اللفظية.

وتابعت:أصوات منعشة تغني بالحان وموسيقي سلسة شاشة عرض ترجع بينا لتذكرنا بتاريخنا وما مر علينا ووصلنا به ،اليه، كل ذلك تحت قيادة فنان راقي متوهج ومبدع بهدوء وبلا افتعال كان ليا شرف العمل معه عبر السنوات  تحية لكل المشاركين امام الجمهور ووراء الكواليس مسرح يتنوع ويتغير عبر الازمان ويبقي جمهوره ثابت دائما باحترام العقول ورسائل عبر الزمن.

وأضافت:  شكرا محمد صبحي استاذ المنظومة المسرحية الساحرة عبر الازمنة في محتواها المعاصر والسباق دائما  و تلك الأحداث وأكثر فى عرض مسرحى غاية فى الجمال والروعة استمر فيه الفنان محمد صبحى فى أداء أدواره المركبة والتى تعتمد على الحركة والغناء ويشاركة البطولة مواهب استطاع أن يجمع بينهم الأستاذ، صبحى، فى عمل واحد ليقدم كل نجم منهم دورا  مختلف.

وتابعت: وتشاركة البطولة النجمة وفاء صادق وصاحبة الصوت الغنائى القوى أنجيليكا أيمن، ويشارك فى البطولة أيضًا فرقة «استوديو الممثل» كمال عطية، ومصطفى يوسف، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، ورحاب حسين، وداليا حسن، ومنة طارق، وليلى فوزى، ومحمود أبو هيبة، ومحمد شوقى طنطاوى، ومايكل وليم، ولمياء عرابى، وحلمى جلال الدين، وداليا نبيل، ومحمد عبدالمعطى، ووليد هانى، والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف.

 

مشوار محمد صبحي 

ولد الفنان محمد صبحي عام 1948، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية التي عين بها معيدا فيما بعد، ثم أسس فرقة مسرحيه مع زميله لينين الرملي، وقدما سويا العديد من المسرحيات الناجحة منها وجهة نظر، الهمجي، تخاريف.

قدم أيضا محمد صبحي للمسرح العديد من الأعمال الشهيرة، أبرزها ماما أمريكا، كارمن، سكة السلامة، لعبة الست، إلى جانب نجاحاته في السينما والتلفزيون خاصة سلستي"سنبل ومسلسلات ونيس بأجزائها الثمانية".

الفنانة سيمون مسرح مدينة سنبل عيد ميلاد الفنان محمد صبحى

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