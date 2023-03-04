من غير فلوس.. هاني الناظر يقدم روشتة لمرضى الجيوب الأنفية

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، ما يؤثر على مرضى الحساسية بمختلف أنواعها والجيوب الأنفية، في التنفس والشعور بالصداع والعديد من الأعراض المختلفة التي تؤثر على صحتهم بالسلب.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عن علاج فعال لمرضى الحساسية بجميع أنواعها والجيوب الأنفية ويساعدهم على تحسن صحتهم.

وقال “الناظر”، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "السيدات والسادة الذين يعانون من الحساسية بجميع أنواعها والجيوب الأنفية، برجاء التكرم بتناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول اعتبارا من الليلة ويوميا مساءً لمدة عشرة أيام، وربنا يحفظكم جميعا".



