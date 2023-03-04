تقلبات جوية ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية: “إننا ما زلنا في فصل الشتاء، وستعاود درجات الحرارة الانخفاض، خاصة ليلا، وسنشعر ببرودة الجو مرة أخرى، وستصل درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية ليلا”.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي ام سي” الفضائية، أن فترات سطوع الشمس نهارا هي التي تؤدي إلى شعورنا بالدفء، لكن دائما ليلا درجات الحرارة تنخفض لأننا ما زلنا في فصل الشتاء، وستكون درجات الحرارة العظمى اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى 29 درجة، وستكون غدا، الأحد، 33 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من يوم الاثنين لتصل إلى 23 درجة مئوية، ويوم الثلاثاء ستكون 21 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه من المتوقع وجود إثارة للرمال والأتربة.

وذكرت أن فترات ما بين الفصول تتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة مع نشاط للرياح والأتربة، بالإضافة إلى أننا مقبلون على فصل الربيع، وهو مشهور برياح الخماسين، منوهة إلى أهمية ارتداء الملابس الشتوية حتى تنتظم درجات الحرارة.