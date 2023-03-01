الأرصاد: الحرارة تسجل 32 درجة مئوية لأول مرة في مصر خلال الشتاء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن فترة النهار ترتفع فيها درجات الحراره بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من الصحراء الشرقية بالإضافة إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهذا يؤدي إلى تنوع الأجواء بين الصيفيه والربيعية لكن ساعات الليل تتميز بانخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرودة ولذلك نحذر من عدم تخفيف الملابس.

أضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي الفضائية في النشرة الأخبارية؛ أن هذه الفترة من ارتفاع درجات الحرارة ستنتهي وستعود درجات الحرارة في الإنخفاض وذلك حتى 21 مارس عند انتهاء فصل الشتاء وستكون الاجواء شديدة البرودة؛ مضيفة أننا أول مرة هذا العام نسجل 30 و 32 درجة مئوية في فصل الشتاء .

أوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ ان فترات النهار خلال الفترة القادمة وستنخفض درجات الحرارة لأننا فيها لحوالي 24 درجه مئوية او أقل وستنخفض درجات الحرارة لاننا في الليل لحوالي 10 درجات؛ مضيفه أن سيكون الجو متأثر بالاتربة العالقه مما يؤدي إلى زيادة الحساسية للأشخاص الذين يعانون من الجيوب الأنفية والامراض الصدرية؛ ناصحة بارتداء الماسكات في حال الخروج من المنزل.

وتابعت أن درجات الحرارة اليوم على القاهره الكبرى ستكون 30 درجه مئوية لكن قدوم ساعات الليل ستكون الأجواء باردة وغدا ستكون درجات الحرارة 31 درجة مئوية ويعني ذلك ان شعورنا بالطقس سيكون مائل للحرارة على جميع انحاء الجمهورية؛ بالإضافة الى ان جنوب البلاد ستصل درجات الحراره فيها الى 34 درجه مئوية؛ محذره من عدم الانخداع الدفئ وارتداء الملابس الصيفيه وذلك لأن فرق درجات الحراره بين ساعات النهار وساعات المساء يزيد عن 15 درجه مئوية وستنخفض درجات الحرارة تدريجيا بداية من يوم الجمعه لتصل حوالي 26 درجه مئوية على القاهره الكبرى.