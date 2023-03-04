خدمات ثقافية وفنية متنوعة للأطفال بقرى مركز بئر العبد

نظم فرع ثقافة شمال سيناء، قافلة جديدة ضمن برنامج قوافل "الثقافة للجميع" بقرى مركز بئر العبد ، لاكتشاف الموهوببن من الأطفال، ضمن خطة وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والتي تقام بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.



تهدف القافلة إلى إكتشاف الموهوبين من أبناء القرى ، في مختلف مجلات الرسم والموسيقى والغناء ، والمساعدة كذلك في تدشين مشروعات اقتصادية صغيرة عن طريق الورش التراثية المقدمة للسيدات والفتيات.

وقدمت القافلة مواهب من الأطفال بقرى المريح والجناين وقاطية فى إلقاء الشعر، وقدم عدد من الطالبات أغاني وطنية فى فقرة اكتشاف موهبة الغناء.

كما استقبل بيت ثقافة قاطية القافلة الثقافية ، وشملت الفعاليات الورش الفنية فى الرسم باستخدام الألوان الفلوماستر والباستيل والخشب، بمشاركة 90 طفلا تدريب الفنانة إيناس سمير.

تطريز الثوب السيناوي:

كما شملت الفعاليات أيضا تنظيم ورش حرف تراثية وبيئية لفتيات وسيدات قرى قاطية وأقطية، بمشاركة 20 متدربة في مجال تطريز الثوب السيناوي.

كما تم تنفيذ ورشة تطريز قدمتها نسرين الشوربجي، بمشاركة 30 سيدة من أبناء قرى المثلث الأخضر بمركز بئر العبد..حيث ألقى الشاعر محمد ناجي مجموعة من القصائد من الشعر فى حب الوطن وفضل وكرامة الشهداء.



وقدمت فرقة كورال أطفال ببيت ثقافة قاطية، وفرقة الإنشاد الديني، عروضا فنية متنوعة، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أسر شهداء ضحايا الإرهاب الغاشم.

ونظمت القافلة معرض كتاب لأهالي وطلبة مدارس قرى المثلث الأخضر.

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