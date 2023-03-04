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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأولى من نوعها.. مصر تحتضن دورة تدريبية لمقدمي التوك شو في العالم الإسلامي|الخميس

صدى البلد

في سابقة هي الأولي من نوعها ، تحتضن مصر ولأول مرة أكبر دورة تدريبية لأهم وأشهر مقدمي برامج الإذاعة والتليفزيون و "التوك شو"  في العالم العربي والإسلامي ، وهي الدورة التي يقيمها اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى برئاسة الدكتور عمرو الليثي بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية.

وتقام الدورة بأكاديمية الأوقاف بالقاهرة بدء من الخميس المقبل، التاسع من مارس الجاري وحتى الثامن عشر.

وتأتى الدورة «الرابعة» فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية ،واتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، وتعقد برعاية وحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول التعاون الإسلامي ، ومجموعة من الوزراء وكبار المسئولين في الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتضم الدورة أشهر مقدمي البرامج التليفزيونية والإذاعية " التوك شو"  في العالم العربي الإسلامي ولأول مرة علي أرض مصر   ، ويحاضر بها مجموعة من أساتذة الإعلام والخبراء في مصر والعالم الإسلامي .

 وتأتى فى إطار الدورات التى يقيمها اتحاد الإذاعات الإسلامية، لدعم أعضاء الاتحاد من «٤٨» دول عربية وإسلامية فى أربع قارات، والذى يعتمد على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامى الجديد المنير والمستنير .

كما يقوم مقدمي برامج التوك شو بزيارة الي الأماكن الأثرية والتاريخية بالقاهرة والجيزة وايضا زيارة العاصمة الإدارية

وتساهم تلك الدورات بشكل كبير فى زيادة التلاحم والتكامل بين أعضاء الدول الإسلامية ودعوتهم للحضور إلى مصر، والتى تحتضن كافة الأشقاء من الدول العربية والإسلامية، وتوفير كل سبل التدريب فى كافة المجالات.

وتشمل الدورة إقامة ورش عمل مشتركة بين الإعلاميين وممثلى قطاع الأوقاف فى مصر، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية التى يلقيها أكاديميون متخصصون.

إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي التوك شو وزارة الأوقاف وزير الاوقاف الدكتور عمرو الليثي

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