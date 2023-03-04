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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصوير جوي لكوبري كفرالدوار العلوي بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد تشغيله تجريبيا

كوبري كفر الدوار
كوبري كفر الدوار

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لكوبري كفر الدوار العلوي بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي، بعد بدء تشغيله تجريبيا أمام حركة السيارات والمركبات.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لكوبري كفر الدوار العلوي بطريق القاهرة /الإسكندرية الزراعي  أمام حركة السيارات  والمركبات  بعد الانتهاء من تنفيذه وفقا لقياسات الجودة العالية وحيث قام  بتنفيذه   النيل العامة للانشاء والطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري احدى شركات وزارة النقل.

 وأوضح أن طول الكوبري يبلغ 625 متر وعرضه 24 م بواقع 3حارة مرورية لكل اتجاة بالاضافة إلى طريقي خدمة بجوار الكوبري العلوي بعرض 7متر بعدد حارتين لكل اتجاه وسيساهم الكوبري في تخفيف الزحام في منطقة قريتي معمل القزاز و قوبانيه لوقين وكذلك منع تكدس السيارات و تحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

وأشار  الفريق مهندس وزير النقل  الى ان هذا المشروع يأتي في إطار الخطة الشاملة  لوزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري مضيفا أن أعمال تطوير الطريق تشمل إنشاء عدد 10 كبارى عدد (9) كبارى علوية للسيارات وعدد (1) كوبرى مشاه.   وأوضح أن نسبة تنفيذ هذه الكباري الاجمالية بلغت 93 % حيث تم الإنتهاء من عدد 6 كوبرى علوى  هي (الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل - طوخ طنبشا - كوبرى كفر الدوار العلوى) وعدد 1 كوبرى مشاه (دسونس الحلفايه) و جارى تنفيذ عدد 3 كوبرى علوى (كوبرى جنبواي - كوبرى دسونس ام دينار- -  كوبرى كوم إشو). 

وأشار الى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

 واكد الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وانه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

وفيما يتعلق بأعمال الطرق  اشار الوزير إلى أنه  تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المسافة بنها / بركة السبع (اتجاه الاسكندرية) بطول 15 كم  ومن رفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بتقنية تدوير طبقات الاسفلت (الـــ FDR) بطول 28 كم (إتجاه القاهرة) وجاري تطوير ورفع كفاءة المسافة بركة السبع / بنها (اتجاه القاهرة) بطول 20 كم و رفع كفاءة المسافة من قليوب حتى طوخ بطول 20 كم و المسافة (  بركة السبع / طنطا /  كفر الزيات  ) بطول 20 كم والمسافة من الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بطول 28 كم (إتجاه الإسكندريه).
https://fb.watch/j2W0oiuqiX/

 

 

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