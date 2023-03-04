شخص غير مرغوب فيه.. أمريكا تقرر مقاطعة الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش.. تفاصيل

كشفت القناة "12" العبرية، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية قررت مقاطعة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يخطط لزيارة واشنطن، بعد تصريحات دعا فيها لمحو بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود.

ونقلت القناة "12" عن مسئول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، لم تسمه، قوله إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعتبر الآن "شخصية غير مرغوب فيها"، لدى الإدارة الأمريكية.

ولفت المسؤول "حتى قبل تصريحات سموتريتش الأخيرة لم تكن الإدارة الأمريكية متحمسة له ولكن الآن أصبح الأمر واضحا تماما"، موضحًا أنه لن يلتقي أي مسؤول أمريكي رسمي بسموتريتش خلال زيارته إلى واشنطن، المقررة في وقت لاحق من شهر مارس الجاري.

جاء ذلك بعد أن قال وزير المالية الإسرائيلي إن إسرائيل يجب أن تمحو حوارة، وعليها أدانت عدد من الدول العربية والغربية هذا التصريح المتطرف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز".

وأضاف "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين للتنديد بهذه التصريحات".

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، جون كيربى، فى بيان، إنه لا توجد اجتماعات مقررة للحكومة الأمريكية فى إطار رحلة (سموتريتش).