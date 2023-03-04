خالد الجندى: أيام الفقر والاحتياج وسام للفخر والكرامة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخجل من فقره، مستدلًا بأن أحد الأشخاص عندما رأى النبي ارتعد، فربط النبي على كتفه وقال له: "هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد "اللحم المجفف" بمكة".

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية DMC، اليوم السبت، أنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخجل من أيام الصعوبات والفقر وقلة المال في حياته وأنها تثير الفخر لأنها لم تقتل فيه عزة النفس والثقة في الله.

وتابع الجندي أن كلامه سيأخذه أعداء الوطن والقطيع، إنه يحضر الناس للفقر ويجهزهم الأيام القادمة، مؤكدًا أنه برئ من كل ذلك لأن الغنى والفقر موجود في كل العالم.

وأشار إلى أنه أعجب بالرئيس الراحل أنور السادات، عندما قال إنه كان يعمل تباع على سيارة نقل إلى أن وصل ليكون الرئيس الأسطوري لمصر، وكذلك الدكتور العالم فاروق الباز، عندما أكد أنه كان يعمل نقاشا لكي يصل لماهو فيه الآن في وكالة ناسا للفضاء.