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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشا مهدي تستقبل عزاء والدتها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .. فيديو وصور

عزاء والدة رشا مهدي
عزاء والدة رشا مهدي

استقبلت الفنانة رشا مهدي عزاء والدتها اليوم السبت في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد،، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.


وحرص علي الحضور كل من الفنانة بشرى، والنجم طارق لطفى والفنان كمال زادة والفنان علاء عرفة.


وكانت رشا مهدي، أعلنت وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله، نسألكم الدعاء".

 

وكانت رشا مهدي، شيعت جنازة والدتها في هدوء تام، بعيدًا عن الوسائل الإعلامية، وسط غياب لنجوم الوسط الفني.


وتشارك رشا مهدى في بطولة مسلسل "الكتيبة 101" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من بطولة النجمين آسر ياسين وعمرو يوسف، من إخراج محمد سلامة، وإنتاج سينرجى، ويشارك به عدد كبير من الفنانين .

 

 

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