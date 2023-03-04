ليست المرة الأولى .. القصة الكاملة لإصابة بايدن بالسرطان

أعلن البيت الأبيض أن الآفة الجلدية التي أصيب بها الرئيس جو بايدن والتي تمت إزالتها خلال الشهر الماضي كانت سرطان الخلايا القاعدية - وهو سرطان جلدي شائع للغاية ويمكن علاجه، وقال طبيبه إنه تمت إزالة جميع الأنسجة السرطانية وليس هناك حاجة إلى مزيد من العلاج، ولكن السؤال الذي يطرح يشغل بال المراقبين هو كيفية تأثير تلك الإصابة على فرص ترشح جو بادين في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024، خصوصا، وأن تلك الإصابة لم تكن الأولى له، في ظل قصة كبيرة لبايدن مع السرطان منذ الطفولة.

وأشار كيفن أوكونور طبيب الرئيس إلى أن آفات الخلايا القاعدية "لا تميل إلى" الانتشار "أو الانتقال، كما تفعل سرطانات الجلد الخطيرة الأخرى، وخلال الشهر الماضي لجراحة بايدن، تمت إزالة منطقة الجلد على صدره عن طريق الكشط الكهربائي والكشط ، وهو علاج شائع لسرطان الجلد يتضمن كشط الجلد وإزالته بأداة حادة وتيار كهربائي عالي التردد، وقد أرسل الطبيب الآفة لأخذ خزعة في 16 فبراير، كتب ، طبيب الرئيس، وكتب : "لقد شفي موقع الخزعة بشكل جيد وسيواصل الرئيس مراقبة الأمراض الجلدية كجزء من رعايته الصحية الشاملة المستمرة" .

حتى زوجته مصابة .. يصاب به 3.6 مليون أمريكي سنويا

ووفقًا لمؤسسة سرطان الجلد بالولايات المتحدة الأمركية، فإن سرطان الخلايا القاعدية هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد، حيث يتم تشخيص ما يقرب من 3.6 مليون حالة من سرطان الجلد هذا في الولايات المتحدة كل عام، وقد تمت إزالة ثلاث آفات للسيدة الأولى جيل بايدن في يناير، وتم تحديد واحدة على أنها سرطان الخلايا القاعدية فوق عينها اليمنى.

وعلى حسب ما نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فإن نتائج الخزعة جاءت بعد حوالي ثلاثة أسابيع من ذهاب بايدن إلى مركز والتر ريد الطبي للمرة الثانية منذ توليه منصبه. ووصف تقريره الصحي رئيسًا يبلغ من العمر 80 عامًا يتمتع "بصحة جيدة" و "قويًا" و"لائقًا لتنفيذ مهام منصبه بنجاح".

ليست المرة الأولى .. قصة بايدن مع السرطان منذ الطفولة

وتعد تلك المرة، هي الثانية التي يتم الإعلان بشكل رسمي عن إصابة الرئيس الأمريكي بالسرطان، حيث كان في شهر يوليو الماضي، تصريحات للرئيس الأمريكي بشأن إصابته بالسرطان، وذلك عندما تطرق، خلال كلمته في فعالية حول الاحتباس الحراري العالمي، إلى الأضرار الخطيرة لمصافي النفط التي كانت تقع قرب المنزل الذي نشأ به، حيث قال عن قصته مع السرطان منذ الطفولة: “لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم منذ الطفولة، مصابون بالسرطان، ولهذا السبب كانت ولاية ديلاوير لوقت طويل لديها أعلى معدلات إصابة بالسرطان في البلاد”.

وقد أثارت تلك التصريحات جدلا كبيرا داخل دوائر الحكم بالولايات المتحدة الأمريكية، ودفعت كثيرين للاعتقاد بأن الرئيس جو بايدن مصاب بالسرطان، وهو ما حاول البيت الأبيض نفيه فيما بعد، حيث أكد مسئولون بالبيت الأبيض، أن بايدن كان يشير إلى سرطان الجلد الذي خضع للعلاج منه له قبل توليه منصب رئيس الولايات المتحدة، ولكن ما تم الإعلان عنه أمس الجمعة كشف عكس ذلك مع تأكد الإصابة به أثناء الرئاسة.

البيت الأبيض: الشمس هي السبب في مرض بايدن

وفي تصريحات سابقة خرجت بعد الإعلان عن مرضه السابق في يوليو الماضي، قال أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن التقرير الصحي الخاص بـ بايدن الصادر في نوفمبر 2021، أكد أن الرئيس الأمريكي كان يعاني من العديد من سرطانات الجلد الموضعية غير الميلانينية، ولكنه عولج منها قبل توليه منصبه.

وأوضح أن التقرير كشف عدم وجود مناطق بجسم الرئيس يشتبه في إصابتها بسرطان الجلد في الوقت الحالي – تم الكشف عن مرضه الجديد الشهر الماضي - كما أن تاريخ إصابة بايدن بسرطان الجلد يعود إلى قضاء وقت طويل في الشمس في شبابه، وليس نتيجة التعرض للوقود الأحفوري.

من يتولى مهام بايدن؟

وبعد أن تناقلت وسائل الإعلام خبر إصابة الرئيس الأمريكي بالسرطان، دفع هذا كثيرين للتشكيك في إمكانية الرئيس الأمريكي لولايته، وأصبح السؤال الملح هو ماذا يحدث في حال انسحابه من رئاسة أمريكا؟، وفي هذا الصدد، قال الدكتور مهدي عفيفي، المحلل السياسي، وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسرطان، تعتبر مسألة حيوية، ومهمة، ولكن في نفس الوقت علينا الأخذ في الاعتبار نوع العناية المقدمة له، لأنه ليس شخصا عاديا، كما أنه في أمريكا يوجد كثيرون يصابون بالسرطان، ويشفون منه تماما.

وأضاف عفيفي، خلال تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، أن إصابة الرئيس الأمريكي بالسرطان، بالطبع له تأثيرات كبيرة على مجريات الأمور لأنه في حال لم يقدر على متابعة مهامه، تتولى وقتها نائبته كاملا هاريس، موضحا أنه في حال وصلت المرحلة إلى حد الذي لا يستطيع بايدن القيام بهمامه على الإطلاق وقتها تتولى النائبة مهما حتى عمل انتخابات أخرى والمقرر لها عام 2024.

انتخابات 2024

وعن تأثير الإعلان عن مرض بايدن في قرار الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024، قال عفيفي، إن مرض بايدن بالسرطان وإعلانه عن هذا الموضوع بالتأكيد له تأثير كبير في أروقة الكونجرس، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي حال وصل لمرحلة لا يستطيع متابعة مهامه الكثيرة، تتولى النائبة مكانه لحين إجراء الانتخابات في 2024، ولكن تظل تطور حالته محل متابعة دقيقة من الحزب الديمقراطتي لتحديد مدى إمكانية ترشحه من عدمها، وذلك من أجل التفكير في بديل ينافس في تلك الانتخابات.

الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في بلاده المزمعة عام 2024، وقال في تصريحات إعلامية سابقة،: "لم أتخذ قرارا رسميا، لكن هذه هي نيتي المشاركة في الانتخابات من جديد، ولدينا وقت لاتخاذ هذا القرار"، ويذكر أن بايدن أصبح الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كان عمره 78 عاما عند تولي منصبه في يناير 2021، وكان البيت الأبيض قد تحدث في وقت سابق أن بايدن يعتزم خوض السباق الانتخابي من جديد في الانتخابات المقبلة عام 2024.

كل ما تريد أن تعرفه عن مرض بايدن

• السبب الرئيسي لسرطان الجلد هو التعرض المفرط لأشعة الشمس، خاصة حروق الشمس والتقرح، كما تتسبب الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن الشمس في إتلاف الحمض النووي في جلدك، وبالتالي تكوين خلايا غير طبيعية تنقسم بسرعة بطريقة غير منظمة وتشكل كتلة من الخلايا السرطانية، وسبب آخر هو ملامسة الجلد المتكرر لبعض المواد الكيميائية، مثل القطران والفحم.

• هناك 3 أنواع رئيسية من سرطان الجلد: (سرطان الخلايا القاعدية - سرطانة حرشفية الخلايا - سرطان الجلد)، ويعد سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية من أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا ويطلق عليه أحيانًا "سرطان الجلد غير الميلانيني".

• إذا تم التعرف على سرطان الجلد وعلاجه مبكرًا، فيمكن الشفاء، وهذا هو السبب في إنه من المهم اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية واستشارة الطبيب إذا كنت تعتقد إن لديك أي علامات لسرطان الجلد.

• غالبًا ما يظهر سرطان الجلد في المناطق المعرضة للشمس من بشرتك على سبيل المثال وجهك (بما في ذلك شفتيك) والأذنين والرقبة والذراعين والصدر وأعلى الظهر واليدين والساقين، ومع ذلك، يمكن إن يتطور أيضًا في مناطق الجلد الأقل تعرضًا للشمس والمخفية، بما في ذلك بين أصابع قدميك، وتحت أظافرك، وراحة يديك، وباطن قدميك، وفي منطقة الأعضاء التناسلية.

• الكشط الكهربائي الذي استخدمه الرئيس بايدن، هي تقنية تستخدم أداة ذات حافة حلقية حادة لإزالة الخلايا السرطانية أثناء خدشها عبر الورم، ثم يتم علاج المنطقة بإبرة كهربائية لتدمير أي خلايا سرطانية متبقية، وغالبًا ما تستخدم هذه التقنية في سرطانات الخلايا القاعدية والحرشفية وأورام الجلد السرطانية.