ظهور لافت لـ راندا البحيري رفقة علي غزلان وزوجته.. شاهد

شاركت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت راندا في الصورة رفقة البلوجر علي غزلان وزوجته.

وعلقت الفنانة:" يتربي في عزكم، ولد يارب".

ويذكر أنه قد أعربت الفنانة راندا البحيري عن اعجابها الشديد بالخطوة التى اتخذها الفنان ياسر جلال بتبرعه لصندوق تحيا مصر بثلاثة ملايين جنيه.



وكتبت راندا البحيري على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: كل الشكر للنجم المحترم والخلوق ياسر جلال اللى وقف جنب بلده فى وقت البلد كلها محتاجة انها تتكاتف وبإذن الله تكون قدوة لفنانين كتيرة وأنا أولهم ونعمل واجبنا ونحط اللى نقدر عليه فى الصندوق أنا كمان هعمل كدة شكرا ياسر جلال طول عمرك مخلص ووطني ومحترم وابن أصول.