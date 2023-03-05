ترامب: سأوقف حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لن يكون من الصعب عليه وقف الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال ترامب في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين: "يمكنني أن أؤكد لكم أنها لن تكون مهمة صعبة (وقف الصراع في أوكرانيا)، يمكن القيام بها في غضون 24 ساعة إذا عرف الناس ما يجب عليهم فعله".

وفي الوقت نفسه، رفض الرئيس الأمريكي السابق ترامب، الإفصاح عن خطته بالضبط بشأن حل الصراع في أوكرانيا، وما هي الإجراءات التي ينوي اتخاذها، مشيرا إلى أن الكشف عن هذه المعلومات لن يسمح له بتحقيق خططه وإنهاء الصراع.

وقال ترامب: "لن أخبركم عن هذا، لأنه إذا قمت بذلك، فمن المحتمل أن أفقد القدرة على القيام بذلك، تحتاج إلى أن تكون رئيسا للقيام بذلك، فأنت بحاجة إلى مكتب وسلطات. ومع ذلك، سيتم ذلك في غضون يوم. أكرر، هذا لم يكن ليحدث أبدا لو كنت رئيسا. هذه الحرب يجب أن تحل في يوم واحد".

تحسن طفيف

في سياق آخر، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، أنه لاحظ "تحسنًا طفيفًا" على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في الهند، على الرغم من استمرار التوتر بشأن أوكرانيا.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث لفترة وجيزة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة الذي اختُتم الخميس، دون إصدار بيان مشترك.

وكان اللقاء هو الأول وجهاً لوجه بين بلينكن ولافروف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأشار بوريل إلى أن وزير الخارجية الروسي بقي في قاعة الاجتماع هذه المرة أثناء إدانة الدول الغربية للغزو الروسي.

في اجتماع سابق لدول مجموعة الـ20 في إندونيسيا، العام الماضي، انسحب لافروف من جلسة مع نظرائه أثناء إدلائهم بتصريحات تستنكر الحرب التي شنتها بلاده على أوكرانيا.

وفي كلمة خلال منتدى "حوار ريسينا" الذي استضافته العاصمة الهندية نيودلهي، قال بوريل: "على الأقل هذه المرة بقي واستمع. إنه تحسن طفيف، لكنه مهم".

وأضاف: "أعتقد أنه أفضل من لا شيء"، مشيراً إلى معارضته استبعاد روسيا من مجموعة الـ20.

وتابع بوريل: "يجب أن نحتفظ بسبل التواصل، أو على الأقل أن نستمع إذا لم نتحدث".

من جهته، تناول لافروف خلال مداخلته في منتدى "حوار ريسينا"، الجمعة، ما اعتبره رغبة من الدول الغربية في تكبيد روسيا "هزيمة استراتيجية".