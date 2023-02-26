يهدد أمريكا .. ترامب يوبخ بايدن بسبب وحدة روسيا والصين

لا يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، معجب بتصرفات الإدارة الأمريكية الحالية، معربا عن أسفه لأنهم فعلوا في الأساس ما كان ينبغي عليهم تجنبه بأي ثمن، وهو “إجبار” روسيا والصين على الاتحاد معا.

تحدث ترامب عن العديد من القضايا السياسية العالمية خلال مقابلة مع المعلق السياسي جلين بيك.

وعلق الرئيس الأمريكي السابق، على ما تم الكشف عنه حول قيام الولايات المتحدة بتدبير تدمير خطوط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1 و 2 والتحسن الواضح في العلاقات بين روسيا والصين.

وقال ترامب: “لقد تعلمت هذا عندما كنت طالبا شابا أدرس التاريخ: لا تدع الصين وروسيا توحدان أبدا. لقد تركناهم يتحدون. لقد أجبرناهم على التوحيد، وهذا هو أخطر شيء يمكن أن يحدث لبلدنا”.

ووبخ الرئيس الأمريكي السابق، القيادة الأمريكية الحالية لدفعها موسكو وبكين إلى وضع يتعين فيهما التعاون بشكل أوثق مع بعضهما البعض، حيث اعتبر ترامب هذا التحسن في العلاقات بين الصين وروسيا تهديدا للولايات المتحدة.

وعندما سأله بيك عما إذا كان يصدق التقارير حول تفجير الولايات المتحدة لتيار نورد ستريم، بدا ترامب مترددا في إلقاء اللوم على أي شخص، بحجة أن العديد من الدول كان بإمكانها فعل ذلك، لكنه أصر على أن روسيا لا علاقة لها بذلك.

وقال ترامب: “كان من الممكن أن نكون نحن وكان يمكن أن تكون أوكرانيا وكان من الممكن أن تكون دولة طرف ثالث تريد أن ترى مشاكل. المجموعة الوحيدة التي لم تكن هي روسيا، كما تعلمون، يلومون روسيا على القيام بذلك، كان هذا مصدرا رئيسيا للدخل الهائل بالنسبة لهم”.