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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: المصالحة مع روسيا مستحيلة خلال الـ100 عام القادمة

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، إن المصالحة وتحسين العلاقات بين موسكو وكييف أمر مستحيل في الـ100 عام القادمة.

وقال شميجال، إن "المصالحة والتعاون لن تحدث، ليس في المائة عام القادمة. يجب أن تتغير روسيا أولاً وأن تصبح ديمقراطية ونزع السلاح ونزع السلاح النووي".

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في وقت سابق، قالت أندريا كيندال، الخبيرة من مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن المسؤولين الأمريكيين ينصحون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن يكون دبلوماسيًا ويفكر في إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا.

وطالبت رجال دولة أميركيون بمراعاة رأي الدول التي لم تنضم إلى إدانة موسكو، وعدم الظهور في نظر المجتمع الدولي كزعيم معارض للحوار بشكل قاطع.

روسيا موسكو الأمريكيين أوكرانيا

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