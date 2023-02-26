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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات حاشدة أمام قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في الاتحاد الأوروبي .. فيديو

صدى البلد

تجمع عدة مئات من الأشخاص اليوم الأحد، خارج قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في جنوب غرب ألمانيا للمطالبة بإنهاء شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، والموقع العسكري هو المكان الذي عقد فيه مسؤولون غربيون اجتماعات منتظمة خلال العام المنصرم لتنسيق مساعداتهم لكييف.

كما دعا المتظاهرون إلى وقف الأعمال العدائية ومحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، ورددوا الشعارات وقرعوا الطبول، مع مجموعة متنوعة من اللافتات والأعلام، بما في ذلك الأعلام الروسية والسوفيتية.

ودعت اللافتات الأمريكيين إلى “العودة إلى ديارهم”، وتضمنت أيضا شعارات من بينها “الحرية لجوليان أسانج” و”أوقفوا شحنات الأسلحة”.

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وعندما أبلغ منظمو المسيرة السلطات المحلية قبل عدة أيام من الحدث، قالوا إنهم يتوقعون أن يبدأ في منتصف النهار وينتهي حوالي الساعة 5:30 مساء، بحضور حوالي 2000 شخص.

وتصدرت قاعدة رامشتاين الجوية عناوين الصحف مرارا منذ أن شنت روسيا حملتها العسكرية ضد أوكرانيا قبل عام.

وهو المكان الذي عقدت فيه مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة اجتماعاتها التي تهدف إلى دعم الجيش الأوكراني.

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