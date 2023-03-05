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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تصريح جديد من الأمير يثير الجدل عن علاقته بأمه الراحلة ديانا

الأمير هاري
الأمير هاري

أثار الأمير هاري الجدل من جديد، الجدل بتصريحاته عن شعوره الدائم بالاختلاف مقارنة بأفراد العائلة المالكة، ودلالة هذا الاختلاف وتأثيره على حياته.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال الأمير هاري إنه كان يشعر دائمًا باختلاف عن أسرته، وأن والدته الراحلة شعرت بنفس الشيء.

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وأضاف هاري حديثه في حوار عبر الإنترنت حول الحزن في حياته، وقال دوق ساسكس إنه يخشى أن يفقد ذكريات والدته ديانا عندما بدأ العلاج، كما قال إنه حرص على شعور أطفاله بعاطفة لتجنب نقل أي صدمات أو تجارب سلبية من نشأته.

وجاء حديثه مع الدكتور جابور ماتي ، مؤلف كتاب عن الصدمة والإدمان، وتحدثا عن أجزاء من مذكراته الصادمة “سبير”.

فيما أصر دوق ساسكس خلال حديثه أنه لا يحب أن يعيش دور الضحية أو يسعى للحصول على التعاطف، وكشف أن رد فعله على نشر الكتاب المثير للجدل كان الشعور بأنه حر.

وتابع للدكتور ماتي: "شعرت بثقل على كتفي" ، واصفًا الكتاب بأنه عمل خدمي لمساعدة الآخرين بالحديث عن مشاكل الصحة العقلية.

وركزت مناقشة يوم السبت على مشاعر الأمير وعلاجه وأفكاره بشأن الصحة العقلية، لكن لم يتطرق للأحداث الأخيرة وهي إخلاء بيتهما في بريطانيا.

لم يكن هناك أي ذكر لكيفية شعور العائلة المالكة ، بما في ذلك شقيقه ، تجاه مذكراته التي تحكي كل شيء، ووصف الأمير هاري نشأته بشعور مختلف قليلاً عن بقية أفراد عائلتي، وأنه كان لديه إحساس بالعيش في فقاعة منفصلة عن الجميع.

الامير هاري ديانا تشارلز

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