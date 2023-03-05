بفلتر غريب.. إيمان العاصي تشارك جمهورها صورة على إنستجرام

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بفلتر يغير ملامح جبهتها، وخطفت الأنظار في ظهور مميز تفاعل معه الجمهور.

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي تشارك حاليا فى تصوير دورها بمسلسل "العمدة" استعدادا لعرضه فى رمضان 2023.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.