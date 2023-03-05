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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد .. صخرة بسانت كاترين تشبه الحجر الأسود بالكعبة المشرفة

صخرة بسانت كاترين
صخرة بسانت كاترين

تتنوع اشكال الحجارة والصخور بسانت كاترين وخاصة في منطقة التجلي والوادي المقدس طوي الذي تجلي فيه رب العزة علي نبي الله موسي .
و تتشكل هذه الحجارة بالفعل الأمطار والسيول وتأخذ اشكال كثيرة .

وقد حصل موقع " صدي البلد " علي صورة التقطها الشاب صالح عوض من شباب بدو سانت كاترين المهتم بتوثيق الصور والمناظر الطبيعية وتصوير الجبال.

وقال عوض ، إن  تلك الصخرة موجودة بوادي الفرناة بسانت كاترين، مشيرا إلى أنها تجذب السياح وخاصة العرب والمسلمين الذين شاهدوا الحجر الأسود بالكعبة المشرفة ممن قاموا بالحج إلي بيت الله الحرام .

وتنتشر في سانت كاترين الصخور الضخمة والتي اتخذوا منها كهوف ومنازل واستراحات في الوديان والجبال.

صخرة بسانت كاترين

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صخرة سانت كاترين الحجر الأسود الوادي المقدس تشبه

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