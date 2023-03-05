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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلة أسطورية.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد؟

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

لا يكل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز ومواصلة كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في ملعب أنفيلد، في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدفا وحيدا لتحقيق أعظم رقم فردي في تاريخ مشاركات في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وذكر موقع ليفربول الرسمي، أن محمد صلاح يحتاج لتسجيل هدف ليعادل السجل التهديفي لروبي فاولر (الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 128 هدفا).

كان محمد صلاح وصل إلى هدفه السابع والعشرين بعد المائة يوم الأربعاء الماضي، ضد وولفرهامبتون.

رقم قياسي آخر

إذا نجح صلاح في زيارة مرمى يونايتد اليوم سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز شباك غريم الريدز في خمس مواجهات متتالية في الدوري الإنجليزي.

صلاح هداف الريدز التاريخ ضد منشستر يونايتد

يذكر أن محمد صلاح هو هداف ليفربول التاريخي في مواجهات الفريق ضد يونايتد، حيث سجل 10 أهداف في 11 مباراة، من بينهم 7 في آخر خمس مباريات.

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