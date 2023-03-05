صحف الإمارات| وفاة "أم البطل" المصرية.. وحقبة جديدة من العلاقات مع تركيا

الإمارات وإيطاليا تعلنان شراكة استراتيجية

حمدان بن زايد يزور عدداً من مصابي زلزال سورية.. ويطمئن على «شام» وشقيقها «عمر»

رئيس الدولة والرئيس أردوغان يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وتركيا

وفاة المطربة المصرية شريفة فاضل.. بعد صراع مع المرض

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الإمارات اليوم الإتفاقيات التي أبرمتها الإمارات مع إيطاليا، حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإيطالية، الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية.

وأعلن الجانبان، خلال اجتماع مشروع إعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن المناخ والعمل المناخي.

وذلك إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة بين «أدنوك» ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة؛ وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال الحد من الانبعاثات والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون.

وقال محمد بن زايد علي تويتر عقب لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية: “بحثت خلال لقائي جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا.. تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.. وشهدنا إعلان عدد من مذكرات التفاهم، بما يعزز عملنا المشترك في العمل المناخي والطاقة المستدامة والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية”.

وجاء في نص إعلان الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية، أن حكومتي الإمارات وإيطاليا اتفقتا على تعزيز الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين تجسيداً لعزمهما المشترك والقوي للتعاون على جميع المستويات.

وجاء في نفس الصحيفة زيارة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلي مصابي الزلزال، حيث زار الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عدداً من مصابي زلزال سوريا، الذين يتلقوا العلاج في أبوظبي.

واطمأن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على الحالة الصحية للمصابين، واطلع على أوضاعهم، كما إلتي مع الأطقم الطبية المشرفة على خطط العلاج وإعادة التأهيل.

ووجّه آل نهيان بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، وتمنى لهم الشفاء العاجل وأن يُنعم الله عليهم بالصحة والسلامة.

وأكد آل نهيان وقوف دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً مع ضحايا الزلزال في كل من سورية وتركيا، وقال خلال الزيارة:"إن الدولة لن تدخر جهداً في سبيل دعم خطط التعافي من الأزمة في البلدين، وتعزيز قدرة المتأثرين على تجاوز ظروف الكارثة، التزاماً بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقها، وانطلاقاً من موقفها الثابت في مساندة ضحايا الكوارث الإنسانية والأزمات حول العالم".

وأشار رئيس هيئة الهلال الأحمر إلى استمرار جهود حملة جسور الخير، التي أطلقتها الإمارات ضمن مساعيها إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية لمصلحة المتأثرين.

و نوهت صحيفة الوطن الإماراتية، علي الإتفاقيات التي أبرمتها الإمارات مع إيطاليا، حيث شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة عقداها عبر تقنية الفيديو كول مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية.

ووقع الاتفاقية ممثلاً لدولة الإمارات عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية ومن الجانب التركي وقع ممثلاً للجمهورية التركية معالي محمد موش وزير التجارة .

وبدأ البلدان حقبة جديدة من التعاون الثنائي الذي يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وخلق الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية الاتصال بالرئيس رجب طيب أردوغان، واعرب عن سعادته بتجدد اللقاء معه وشكره لإتاحة الفرصة من خلال الاتفاقية لوضع خطوة أخرى نحو تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وقال الشيخ محمد بن زايد: “ نهنئ أنفسنا بتوقيع الاتفاقية التي نعتبرها اتفاقية استثنائية مع بلد عزيز وصديق”.

واعرب بن زايد عن شكره وتقديره للرئيس التركي قائلا :"أدعو الله تعالى أن يحفظ تركيا وشعبها الصديق من كل شر.. وأن يمنحكم العون والقوة لتجاوز هذه المرحلة .. ونحن على ثقة بقدرة الشعب التركي على تجاوز هذه الظروف والانطلاق نحو البناء والتنمية".

واضاف بن زايد: “هذا هو نهجنا توارثناه عن والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في مد جسور التعاون والتضامن مع الشعوب الشقيقة والصديقة”.

وأشار رئيس الإمارات إلى أن توقيع الشراكة تجسيد للتطور الكبير والنوعي الذي شهدته علاقاتنا خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 40 % عن عام 2021 و 112% عن عام 2020 .. لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.



وبرزت نفس الصحيفة نبأ وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل، و غيب الموت صباح اليوم الأحد الفنانة والمطربة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بعد صلاة العصر اليوم.

ولدت الفنانة شريفة فاضل في 27 سبتمبر عام 1938 وكانت بدايتها الفنية في سن صغيرة حينما غنت أمام الملك فاروق الذي أبدى إعجابا كبيرا بصوتها لتبدأ بعد ذلك في الغناء حتى تم ترشيحها للمشاركة في فيلم "الأب" وهي طفلة في عام 1947.

التحقت شريفة فاضل بعد ذلك بمعهد التمثيل، ولكن نظرا لسنها الصغيرة كان حضورها يقتصر على مستمعة فقط لتلحق بعد ذلك بالإذاعة، وتشارك في العديد من الأفلام منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي وحتى الثمانينات بالتمثيل والغناء لتقدم خلال مشوارها الفني ما يقارب الـ20 فيلما سينمائيا كان من أشهرها "حارة السقايين، مفتش المباحث، الراعية الحسناء".

كما هي صاحبة أغنية شهيرة هي “أم البطل”.