موعد عودة السولية والشحات لتدريبات الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الاجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا واشتمل على جانب بدني ‏وتدريبات الكرة.‏

وواصل عمرو السولية وحسين الشحات، برنامجهما التأهيلي بالجري حول الملعب على ‏هامش المران وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية، بعد شكوى الثنائي من إصابة في عضلة ‏السمانة.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي ‏أقيمت مساء أمس على استاد الأهلب بالسلام المؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏