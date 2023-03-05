بسبب وجبة مكرونة.. إصابة أم وأطفالها الثلاثة بإشتباه تسمم في الشرقية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بإشتباة تسمم إثر تناولهم وجبة طعام بالمنزل "مكرونه" بقرية ابو متنا دائرة مركز ديرب نجم وتم نقلهم الي مستشفي ديرب نجم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم عقب تحسن حالتهم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ديرب نجم بإستقبال "سميحة.م.أ" 10 سنوات، و شقيقها "محمود " 8 سنوات، و " شقيقهما" محمد “ 4 سنوات، ووالدتهم "هدية.ح.أ"، 28 سنة، جميعهم مقيمين قرية أبو مينا، دائرة مركز ديرب نجم مصابين بآلم بالبطن وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر تناولهم وجبة طعام بالمنزل "مكرونة" وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم عقب تحسن حالتهم.