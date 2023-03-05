النيابة تعاين موقع مصرع 6 شباب بأكتوبر

انتقل فريق من النيابة العامة والبحث الجنائي، لمعاينة موقع حادث مصرع 6 شباب، إثر حدوث تسرب للغاز داخل شقة بمنطقة هرم سيتي بأكتوبر.

والضحايا هم كلا من طارق مصطفى أنور، 23 سنة، وليد حمد حسين، 29 سنة، محمد سعيد محمذ 23 سنة، يوسف عبد الفتاح السيد،. 23 سنة، بدر يبريك بعد العاطي، 33 سنة، عبد الله حسن موسى 19 سنة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوجود عدد من الجثث داخل شقة بمنطقة هرم سيتي بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وجود 6 جثث لشباب ،وبعمل التحريات تبين وجود تسرب للغاز داخل الشقة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما قام رجال المرور برفع أثار الحادث من الطريق.

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