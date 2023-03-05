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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"مستقبل النظام الإقليمي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية".. ندوة الأعلى للثقافة الثلاثاء

صدى البلد

يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة “مستقبل النظام الإقليمي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ” التي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية والتعاون مع “كلية الدراسات الاقتصادية والسياسية ـ جامعة الإسكندرية”، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحًا الثلاثاء 7 مارس الحالى؛ بمقر جامعة الإسكندرية .

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يدير الندوة الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية جامعة بورسعيد عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، ويشارك بها الدكتور أحمد وهبان أستاذ العلوم السياسية عميد كلية الدراسات الاقتصادية والسياسية جامعة الإسكندرية، والدكتورة إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور عثمان أحمد عثمان أستاذ الاقتصاد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، والدكتور محمد سالمان طايع ـ أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور ممدوح منصور أستاذ العلوم السياسية جامعة الاسكندرية.

المجلس الأعلى للثقافة الأسبوع الثقافي فعاليات الأسبوع الثقافي الدكتور جمال زهران الأزمة الروسية الأوكرانية

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